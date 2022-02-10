Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu iddia edilen M.T'ye ait dükkana operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 398 fişek ve sustalı diye tabir edilen 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.T, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.