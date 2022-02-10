Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu iddia edilen M.T'ye ait dükkana operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 398 fişek ve sustalı diye tabir edilen 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.T, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Ruhsatsız Silah, Kayseri, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title