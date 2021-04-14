Cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekilerce darbedilmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekilerce darbedilmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, Ömerağa Mahallesi'nde dün arkasından yaklaştığı 15 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla fotoğrafını çekerken fark edilen K.A. (50), çevredekilerce darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş