Cep telefonunu POS'a çeviren teknoloji kargo sektöründe

Mastercard platformunun Mng Kargo uygulamasına entegrasyonu sayesinde kargo çalışanlarının akıllı telefonları POS cihazına dönüşüyor, temassız ödemeler Akbank ödeme altyapısı aracılığı ile gerçekleşiyor.

Mastercard açıklamasına göre, kargo sektöründe bir ilk olma özelliği ile öne çıkan proje için ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, dijital ödemeler dünyasında fark yaratan Akbank ve Türkiye'nin lider kargo firmalarından MNG Kargo iş birliği yaptı.

Proje ile birlikte Mastercard platformu entegrasyonu ve banka partneri Akbank iş birliği ile MNG Kargo çalışanlarının NFC özellikli ve Android tabanlı mobil cihazları POS'a çevriliyor. MNG Kargo müşterileri temassız veya mobil NFC yöntemlerini kullanarak kargo ücretini hızlı ve güvenli şekilde kapıda ödeyebiliyor.

Mastercard'ın geliştirdiği bu yeni platforma entegre olacak tüm firmalar, çalışanlarının mobil cihazlarla ödeme kabul edebilmesini sağlayacak. Örneğin; perakende, teknoloji ya da giyim alanında faaliyet gösteren bir mağaza, tezgahtarlarını bu teknoloji ile donatarak kasa kuyruklarına son verebilecek ya da evlere servis veren restoranlar hem masada hem serviste yine çalışanlarının cihazlarından ödeme alabilecekler. Mastercard Türkiye'nin geliştirerek pazara sunduğu bu ürün, Türkiye'den dünyaya ihraç olacak global bir teknoloji olma yolunda ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarları Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, dijital ödemeler alanında geliştirdikleri yeni teknolojilerle hayatı kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte her alanda dijital işlemlere yönelik talebin arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bu talebi ve yakın gelecekte oluşabilecek tüketici ihtiyaçlarını da gözeterek ticari işletmeler ve bankalar arasında köprü görevi görecek yeni bir Mastercard platformu kurduk. Bu platform sayesinde çalışanların telefonundaki kuruma ait iş süreci takip uygulamalarını, ödeme kabul uygulamasına dönüştürmek mümkün. Bu platform ve son dönemde pazara sürdüğümüz Anında Dijital Kredi gibi diğer inovatif ürünlerimizle yakın gelecekte vazgeçilmez olacak açık bankacılığın ilk adımlarını Türkiye'de atmaya başladık.

Bizim ana hedefimiz nakdin baskın olduğu ödeme noktalarını dönüştürerek dijital ödemelerin erişimini artırmak. Dijital ödemeleri her mobil bağlantılı cihazla, her yerde, herkes tarafından yapılabilir hale getirmek. Bu yolda Türkiye'de şehir içi toplu taşımadan, kapıda ödemelere kadar birçok farklı sektörde büyük iş birlikleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

"Güvenli ve hızlı bir ödeme çözümü sunuyoruz"

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de kargo ücreti tahsilatlarının Android tabanlı cihazlar ile yapılmasına imkan tanıyarak, Türkiye'de yeniden bir ilke imza attıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz, Türkiye'nin tutar bağımsız işlem yapılabilen ilk mobil POS uygulaması Cebe POS ile KOBİ iş yerlerinden sonra, artık kurumsal işletmelerin de cep telefonlarını POS'a çeviriyoruz. Bu uygulama ile kurumsal firmalar da geleneksel POS cihazlarına bağlı kalmadan, Android tabanlı mobil cihazları ile hızlı ve güvenli ödeme alabiliyor, kolaylıkla uygulanabilir ödeme çözümümüzden yararlanıyor. MNG Kargo ile başladığımız iş birliği ve Mastercard platform entegrasyonu ile tüketicilere güvenli ve hızlı bir ödeme çözümü sunuyoruz. Böylece kapıda ödeme yapma alışkanlığına sahip müşterilerimiz birden çok ödeme yöntemi ile kargo ücretini ödeyebiliyorlar. MNG Kargo ile başlayan kurumsal iş birliklerimizin daha da artacağını söyleyebiliriz."

MNG Kargo Mali İşler Direktörü (CFO) Kağan Gündüz ise fiziki POS cihazlarına bağlı kalmadan güvenli ödeme alabilmenin kendileri için heyecan verici bir dönüşüm olduğunu bildirerek, "Sahada beş bin üzerindeki kuryemiz operasyon işlemleri için kullandıkları el terminallerine ek olarak POS cihazlarını da taşımanın fiziki zorluklarını yaşıyordu. Tek el terminali üzerinden çok daha hızlı bir şekilde güvenilir ödeme alabilmek, hızımıza ve verimliliğimize katkıda bulunacak. Akbank ve Mastercard ile yaptığımız bu iş birliği ile bizim gibi çok yaygın POS cihazı ile hizmet veren kurumsal firmalar içinde değişime öncelik etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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