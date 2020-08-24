Cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
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Cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar

Adana'da önce fotoğraflarını çektirip, sonra cep telefonunu gasp ettiği çocuğu sulama kanalına atıp kaçan 2 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
24.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:01

Adana'da önce fotoğraflarını çektirip, sonra cep telefonunu gasp ettiği çocuğu sulama kanalına atıp kaçan 2 zanlı yakalanarak tutuklandı. Dehşet anları yaşayan çocuk, "yüzme bilmesem şimdi ölmüş olacaktım" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akif Ozan Özdoğan (14) arkadaşlarıyla otururken yanına gelen Serkan Ç. (20) ve İsa Y. (19) fotoğraf çektirmek için cep telefonunu istedi. Özdoğan, telefonunu vermeyip zanlıların fotoğrafını kendisi çekti. Daha sonra da zanlılardan Serkan Ç. bir kişiyi aramak için telefonu istedi. Özdoğan, telefonu vermeyince Serkan Ç. bıçak çekip telefonu almak istedi. Bu arada İsa Y. ise Özdoğan'ın kolunu tuttu. B.M. (17) isimli şahıs ise gözcülük yapıp çevrede kimsenin gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Serkan Ç. ve İsa Y. çocuğun elinden telefonu aldıktan sonra arkalarından gelmesin diye Özdoğan'ı sulama kanalına attı. Özdoğan, arkadaşlarının yardımıyla sulama kanalından güçlükle çıktı. Daha sonra hemen polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, zanlıların olay yerinden taksiyle kaçtığını belirleyerek yaptığı güvenlik kamerası incelemesinden zanlıların isimlerini tespit etti. Polis, bir zanlının Döşeme Mahallesi'nde oturduğunu belirleyerek sabah eve baskın yaptı. Zanlılar evde bulunamayınca bağımlı oldukları için yakındaki metruk bir binada olacaklarını tahmin eden polis, burada yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Emniyetteki ifadelerinde çok alkollü olduklarını belirtirken Serkan Ç., "Çocuk fotoğrafımı çekti, onu silmek için telefonu istedim vermedi. Bu nedenle bıçak çekip aldım, peşimizden gelmesin diye de kanala attık" dediği öğrenildi. Sorgularının ardından 3 zanlı "gasp ve ölüme teşebbüs" suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Serkan Ç. ve İsa Y. tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"YÜZME BİLMESEM ÖLECEKTİM"

Dehşet anlarını anlatan Özdoğan, arkadaşlarıyla birlikte giderken yanına yaklaşan bir kişinin telefonunu istediğini belirterek, "Bana 'benim telefonum bozuk fotoğraf çektirmek istiyoruz senin telefonunla çekebilir miyiz' dedi. Ben de şüphelenip vermedim. 'O zaman sen çek' dediler ben de çektim. Daha sonra da birini aramak istediğini söyleyip telefonu istedi. Ben de vermeyince bıçak çekip bacağıma dayadı. Diğeri de elimi tutup telefonu almaya çalıştı. Bir boğuşma oldu sonra telefonu alıp beni sulama kanalına atıp kaçtılar. Ben biraz yüzüp kıyaya geldim sonra arkadaşlarımın yardımıyla çıktım. Yüzme bilmesem ölürdüm. Çok korktum dışarı çıkamıyorum" dedi.

"POLİSLERİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Olay olduktan sonra gasp polislerinin çok çalıştığını anlatan Özdoğan, "İki gün olmadan polis zanlıları yakaladı. Bana da telefonumu getirdi. Telefonda hala onları çektiğim beni kanala attıkları yerin fotoğrafı da duruyor. Polislerin ellerinden öpüyorum onları yakalayıp tutuklattılar. İnşallah bir daha böyle bir olay olmaz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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