'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de düşük hızla seyreden otomobilin kendine kasıtlı olarak çarpmasını sağlayıp, cep telefonunu düşürdüğünü ve camının kırıldığını öne sürerek sürücüden para alan A.M. (27), bu yolla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde, otomobiliyle seyreden E.S.K., yol kenarındaki kişiye çarptığını fark edince aracından inerek yanına gitti. E.S.K.'nin çarptığı A.M., çarpmanın etkisiyle cep telefonunun düştüğünü ve camının kırıldığını söyleyip 800 TL istedi. A.M.'ye istediği parayı veren E.S.K., dolandırıldığını düşünerek şikayetçi oldu.

Yandol Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla, kamerada A.M.'nin kasıtlı olarak E.S.K.'nin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak yeni kırıldığı izlenimi verdiği tespit edildi. Şüphelinin daha önce de aynı yöntemle Ş.K.'yi (35) dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Benzer birçok suç kaydının olduğu anlaşılan A.M., Antalya'da kırık cep telefonuyla yakalandı. İfadesi alınan A.M., sürücüden aldığı 800 TL'yi E.S.K.'nin banka hesap numarasına yatırdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.