Bursa İnegöl Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Hüseyin Avni Çöl, "Uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon kullanmak ve çok uzun süre hareketsiz kalmak, boyun ağrılarına sebebiyet veriyor." ifadesini kullandı.



Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çöl, uzun süre cep telefonu kullanımında, başı öne doğru eğmenin boyun kaslarına normalde olması gerekenden çok fazla yük bindirdiğini aktardı.



Çene kaslarının zayıflamasının dayanılmaz ağrılara yol açabileceğini ifade eden Çöl, şunları kaydetti:



"Uzun süren tedavilere rağmen bu ağrılar geçmeyebiliyor. Bu durumda yapılması gereken, teknolojik cihaz kullanımının amacı dışına taşmasını önlemek ve sıklığını azaltmaktır. Son zamanlarda bel ve boyun ağrıları gittikçe artmakta. Geçmişte ileri yaşta görülen şikayetler, şimdi özellikle gençlerde görülmeye başladı. Cep telefonu ve tablet, boyun ağrılarını tetikliyor. Uzun ofis çalışma saatleri, ergonomik olmayan ofis düzenleri, tablet, bilgisayar ve cep telefonu, uzun dönemde boyun ağrılarının artmasına sebep oluyor. Özellikle boynun uzun süre sabit kalması, bir monitöre uzun süre bakması, kitap okurken veya televizyon izlerken boynun sabit olması, cep telefonundaki gibi benzer durumlara neden olabilir. Uzun dönemde bu ağrılar, kalıcı hale gelebiliyor."



Çöl, uzun süre telefon görüşmesi yapan kişilerin yapması gerekenleri de şöyle sıraladı:



"Uzun süre telefon görüşmesi yapacak kişi, kulaklıkla konuşabilir veya telefon sağ elindeyse sol kulağına, sol elindeyse sağ kulağına tutarak konuşabilir. Bunlar, belki boyun ve bel ağrısını azaltabilir.

Ağrılarda kalıcı rahatlamalar bekliyorlarsa düzenli egzersiz yapmaları önerilebilir. Bu egzersizlerin arasında mutlaka yürüyüş olmalıdır. Onun dışında boyun kaslarını biraz daha gevşetecek, rahatlatacak germe egzersizleri yapılabilir. Asıl önemli olan, ağrıya neden olabilecek bu aktivitelerde kısıtlama yapmaktır."