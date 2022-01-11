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Cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelileri kamerada

Cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelileri kamerada
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 4 ayrı iş yerinden cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalan 8 şüpheliden 2'si polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 4 ayrı iş yerinden cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalan 8 şüpheliden 2'si polis tarafından yakalandı. Görüntüleri, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde 26- 30 Aralık 2021 tarihleri arasında 4 ayrı iş yerine giren şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin, İstanbul'dan gelen R.K., Ö.F.T., V.Y., M.D., M.Ç., Y.O., M.D. ve H.Y. olduğu tespit edildi. Operasyonlar düzenleyen polis, şüphelilerden R.K. ve Ö.F.T.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelileri kamerada

Cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelileri kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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