Cep telefonu uygulamalarıyla dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı
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Cep telefonu uygulamalarıyla dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

27.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:22
Cep telefonu uygulamalarıyla dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı

Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazılım veya uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazılım veya uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonlarına farkında olmadan ya da güvenilir olduğu düşünülen linklerden indirilen zararlı yazılım veya uygulamalarla telefonların ele geçirildiğini ve bu yolla vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Dolandırıcıların, ele geçirilen telefonlara uzaktan erişim sağlayıp mağdurların mobil banka uygulamalarına giriş yaptığını belirleyen ekipler, hesaplardaki paralar ile çevrim içi kredilerin çekildiğini, üçüncü şahıslara ait banka hesapları aracılığı ile bu paraların kripto para borsalarına aktarılıp suçtan elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmeye çalışıldığını tespit etti.

Polis, çoğunluğu lüks evlerde yaşadığı belirlenen zanlıların yakalanması için İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, 100 fişek, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ile banka kartları ele geçirildi.

Dijital materyallerin incelenmesinde dolandırıcıların kendi aralarında haberleşmek için özel programlar, kimlik bilgilerini gizlemek için kod adı kullandıkları ve çok sayıda kişiye ait kimlik ile banka hesap bilgilerinin bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin cep telefonlarında, mağdurların paralarını bankamatikten gülerek ve oynayarak çektiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların banka hesaplarında ve kripto para borsalarında 5 milyon lira para hareketinin olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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