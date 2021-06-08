Cep telefonu siparişlerine "su, kuş yemi, çay, ot ve tuz" gönderen 5 zanlının yargılanması sürüyor

Kırklareli'nde kurdukları sahte firma aracılığıyla vatandaşlardan sipariş aldıkları cep telefonu, şarjlı budama makinesi, oto teybi gibi çeşitli malzemelerin yerine su, kuş yemi, çay, deterjan, ot, solüsyon ve tuz göndererek dolandırdıkları gerekçesiyle 5 zanlının yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli'nde kurdukları sahte firma aracılığıyla vatandaşlardan sipariş aldıkları cep telefonu, şarjlı budama makinesi, oto teybi gibi çeşitli malzemelerin yerine su, kuş yemi, çay, deterjan, ot, solüsyon ve tuz göndererek dolandırdıkları gerekçesiyle 5 zanlının yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya haklarında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar Cemal A, Gökmen E, Hakan Ö. ve Bahattin C. ile tutuksuz sanık T.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada taraf avukatları ve dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olan bazı müştekiler de hazır bulundu.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada sanık Hakan Ö. savunmasında, kendi adına kurulan şirketinin diğer sanık Cemal A. tarafından yönetildiğini ileri sürdü.

Şirketin işleyişine müdahale etmediğini iddia eden Hakan Ö, kargo gönderisi başına 11 lira ücret ve asgari ücret maaş aldığını belirtti.

Şirket gönderilerinin kargo aracılığıyla yapıldığını ifade eden Hakan Ö, "Benim gönderilen ürünlerden haberim yoktur. Yapılan işlemlerden kargolardan haberim yoktur. Şirket 2019'un 11. ayında açılmıştı. İki ay sonra 2020'nin ilk ayında kapandı. Ayrıca suçu kabul etmemekle birlikte tüm müştekilerin zararını giderdik." diye savunma yaptı.

Sanık Gökmen E. şirketin nakliye bölümünde çalıştığını söyleyerek, İstanbul Eminönü'nden bazı malları alıp kargoya götürdüğünü, içeriklerini bilmediğini savundu.

Sanık Cemal A. da bahse konu şirkette iade paketlerle ilgilendiğini ileri sürerek, kimlik bilgilerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu savunan Cemal A, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Cemal A, Gökmen E, Hakan Ö ve Bahattin C'nin tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, aranın ardından, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildiğini açıkladı.

İddianameden

Kırklareli'nde sanıklar Cemal A., Gökmen E, Hakan Ö. ve Bahattin C. tarafından dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere 2019 yılında şirket kurdurulduğu, T.Y. adına kayıtlı iki farklı hat üzerinden toplu SMS göndererek ya da sosyal medya siteleri üzerinden reklam vererek mağdurlara cep telefonu, şarjlı budama makinesi, oto teybi gibi ucuz ürün satımı vaadinde bulundukları iddia edildi.

İddianamede şüphelilerin şirketin kurulduğu tarihten itibaren yaklaşık 22 bin 62 gönderi yaptığı, bunlardan yaklaşık 2 bininin iade edildiği, 5 bin 167 mağdurun hesaba para yatırarak gönderileri aldığı, kısa bir zaman diliminde ülke çapında yapmış oldukları gönderilerden 1 milyon 182 bin lira haksız menfaat temin ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop