Cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı
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Cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı

18.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:20
Cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı

Malatya'da bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.

Malatya'da bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta oturan ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.G. bıçakla M.E.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Aile yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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