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Cep telefonu kullanımı ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Cep telefonu kullanımı ihlali yapan sürücülere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün tüm ülkede aynı anda yapılan cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik özel denetim sonucunda 84 araç ve sürücüsüne toplam 33 bin 652 TL cezai işlem uygulanırken 28 araçta trafikten men edildi.

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün tüm ülkede aynı anda yapılan cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik özel denetim sonucunda 84 araç ve sürücüsüne toplam 33 bin 652 TL cezai işlem uygulanırken 28 araçta trafikten men edildi.

Manisa'da 9 Aralık tarihinde tüm ülkeyle eş zamanlı olarak cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen özel denetime 20 Jandarma trafik timi, 46 trafik personeli katıldı. 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde 1.784 araç ve sürücü kontrol edilirken 84 araç ve sürücüsüne toplam 33 bin 652 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca 28 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

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