Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu, ağabey iddiaları reddetti

Cep telefonu kavgası cinayetle son buldu, ağabey iddiaları reddetti

Cep telefonu cinayetinde kardeşinin suçsuz olduğunu iddia etti

İSTANBUL - Kocaeli'de iki şahıs arasında başlayan cep telefon kavgası cinayetle son bulmuştu. Cinayet zanlısı şahsın Ümraniye'de yaşayan ağabeyi Önder Önal, kavganın çıkma sebebi olarak ortaya atılan cep telefonu hırsızlığı iddiasını redderek, "Kardeşim telefonu çalmadı, yerde buldu. Karşısındaki şahıs kardeşimi darp etmeye kalkınca korkutmak için silahı eline aldı" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında seyyar satıcılık yapan B.Ö. ile Davut Mutlu arasında kayıp telefon nedeniyle çıkan kavga sonrası pompalı tüfekle vurularak yaralanan Mutlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yaşanan olay sonrası şüpheli B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevine giren B.Ö. isimli şahsın Ümraniye'de yaşayan ağabeyi Önder Önal, cinayet anına ilişkin olarak ortaya atılan iddiaları reddederek, "Kardeşim telefon hırsızlığı yapmadı. O telefonu yerde bulup, kenara kaldırdı. Kardeşimin öldürmek gibi bir kastı yok zaten öldürmek için değil korkutmak için tüfeği eline alıyor. Bu zaten görüntülerde de görülüyor. Adam aldığı saçma kurşunların dan değil kalp krizinden ölüyor" diye konuştu.

"Kardeşim telefonu yerde bulmuş"

Yaşanan cinayet öncesi cep telefonu hırsızlığının olmadığını belirten ağabey Önal, "Kardeşimin tartıştığı şahısla önceden herhangi bir tanışıklığı yok. Kardeşim hastane önünde tezgah açıp, bal satıyordu. Yine çalıştığı bir gün yanına bir kadın gelmiş, ve tezgah açmış. Kısa süre sonra kardeşim aracından malzeme almak için otomobiline doğru hareket ediyor ve yerde bir telefon buluyor. Çevrede kimseyi göremeyince de bulduğu telefonu kendi aracının üzerine koyuyor. O esnada az önce yanına gelen kadın ve kocasının sağa sola bakarak bir şeyler aradığını fark ediyor. Ancak kendilerinin telefon kaybettiklerinden haberi yok. Daha sonra karşı taraf telefonlarını çaldırınca kardeşimin aracının üzerinde olduğunu görüyor ve tartışmaya başlıyor. Kardeşim de telefonu yerde bulduğunu ve onlara ait olmadığını özellikle belirtiyor. Tartışma o gün için orada sona eriyor. Ertesi gün kardeşim müşterisine bal götürmek için bir adrese gidiyor. Kardeşimin bana anlattığına göre, gittiği adreste müşterinin gelmesini aracının içinde beklerken dün tartıştığı adamın yanına gelerek kendisine vurduğunu söylüyor. Kardeşimi araçtan indirip darp etmeye başlamış. Kardeşim de maktülü korkutmak için yanında taşıdığı tüfekle şahsı hedef almadan ateş ediyor. Tüfekten çıkan saçmalardan 7'si farklı yönlere giderken 2'si maalesef adama isabet ediyor. Kardeşimin öldürmek gibi bir kastı yok zaten öldürmek için değil korkutmak için tüfeği eline alıyor. Bu zaten görüntülerde de var. Ayrıca adam aldığı saçma kurşunlarından değil kalp krizinden ölüyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı