Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

- Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi Samsun merkezli İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

- Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 gün önce Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu illerinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 296 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 500 adet cep telefonu aksesuarı, 138 paket kaçak sigara ve 2,2 gr esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 12 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi
Cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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