Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede - Haberler
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Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ merkezli 3 ilde gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ merkezli 3 ilde gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, sanki uyuşturucu sattık" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 2 gün önce Kayseri merkezli Şırnak ve Şanlıurfa'da, gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, sanki uyuşturucu sattık" dedi.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haber

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