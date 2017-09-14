Cep telefonu ile oynarken boynunuzdan olmayın

Cep telefonu ve tablet boyun ağrılarını tetikliyor



BURSA - Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon kullanmak, çok uzun süre hareketsiz kalmak boyun ağrılarına sebebiyet veriyor. Uzmanlar ise özellikle gençleri ve çocukları uyarıyor.

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Hüseyin Avni Çöl, "Son zamanlarda bel ve boyun ağrıları gittikçe artmakta, geçmişte ileri yaşta görülen şikayetler özellikle genç ve çalışan kesimde daha sık olmaya başladı. Çünkü uzun ofis çalışma saatleri, ergonomik olmayan ofis düzenleri, tablet bilgisayar ve cep telefonu uzun dönemde boyun ağrılarının artmasına sebep oluyor" dedi.

Uzm.Dr.Çöl, "İnsan anatomisinin bir özelliği var. Bizim boyun ve çene kaslarımız bu duruma göre gelişmiş. Uzun süre cep telefonu kullanımında özellikle başınızı öne doğru eğdiğiniz de boyun kaslarına normalde olması gerekenden çok fazla yük biniyor. Çene kasları da zayıfladığında, dayanılmaz ağrılar oluşabiliyor. Uzun süre tedavilere rağmen bu ağrılar geçmiyor. Bu durumda yapılması gerekenin teknolojik cihaz kullanımının amacı dışına taşmasını önlemek ve sıklığını azaltmak" diye konuştu.

Uzm.Dr. Çöl, "Özellikle boynun uzun süre sabit kalması, bir monitöre uzun süre bakması, kitap okurken veya televizyon izlerken boynun sabit olması ev hanımlarının örgü örerken uzun süre sabit bir noktaya doğru boyunlarını eğmesi cep telefonundaki gibi benzer durumlara neden olabilir, ağrılar olabilir. Uzun dönemde bu ağrıların kalıcı hale gelirken kişinin uyku düzenini de bakabileceğini kişinin daha çok stresli olmasına sebep olabileceğini ve gündüz çalışma performansını da etkiliyor" şeklinde konuştu

Uzun süre telefon görüşmesi yapacak kişilere uyarılarda bulunan Uzm.Dr.Çöl sözlerine şöyle devam etti: "Kulaklıkla konuşabilir veya telefon sağ elindeyse sol kulağında, sol elindeyse sağ kulağına tutarak konuşabilir bunlar belki boyun ve bel ağrısını azaltabilir. Kalıcı rahatlamalar bekliyorlarsa düzenli egzersiz yapmaları önerilebilir. Bu egzersizlerde bir parçasında mutlaka yürüyüş olmalıdır. Onun dışında boyun kaslarını biraz daha gevşetecek, rahatlatacak germe egzersizleri de olabilir.