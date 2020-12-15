Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar
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Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar

15.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:15

- Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar Yaşları 15-17 arasında değişen iki şüpheli cep telefonunu almaya çalıştıkları 76 yaşındaki yaşlı adamı darp etti Çevredekilerin bağırması üzerine panikleyen şüpheliler cep telefonunu alamadan kaçtı Antalya'da kız kardeşinde yemek yedikten...

- Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar

Yaşları 15-17 arasında değişen iki şüpheli cep telefonunu almaya çalıştıkları 76 yaşındaki yaşlı adamı darp etti

Çevredekilerin bağırması üzerine panikleyen şüpheliler cep telefonunu alamadan kaçtı

ANTALYA - Antalya'da kız kardeşinde yemek yedikten sonra evine giden 76 yaşındaki yaşlı adam, yaşları 15-17 arasında değişen kimliği belirsiz iki kişi tarafından gasp edilmeye çalışılırken darp edildi. Çevredekilerin bağırması üzerine panikleyen şüpheliler, cep telefonunu alamadan olay yerinden kaçtı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşine yemeğe giden Naci Babat, evine dönerken sokakta yaşları 15-17 arasında değişen kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Babat'ın elindeki cep telefonunu gasp etmeye çalışan şüpheliler, yaşlı adamın kafasına vurup yere düşürdü. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinden yaralanan Babat'a müdahalede bulundu.

Babat, saldırganların kafasına sert bir şekilde vurduğunu ve elinden yaralandığını anlattı.

Polis ekipleri yere düşen cep telefonunu yaşlı adama teslim etti, verilen eşkal doğrultusunda saldırganları yakalamak için de çalışma başlattı.

Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar
Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar
Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar
Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar
Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar
Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar
Cep telefonu için yaşlı adama kabusu yaşattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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