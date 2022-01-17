CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINDAN YAKALANDI, 'GÖRÜNTÜDEKİ BEN DEĞİLİM' DEDİ

ADANA'da, polis yolda yürüyen Mahmut Özgün'ün (73) cebindeki cep telefonunu çaldığı iddiasıyla Alpay S.'yi (35), gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, "Ben, olay günü evdeydim. Hiç dışarıya çıkmadım. Görüntüdeki kişi ben değilim, kim olduğunu da bilmiyorum" diyen Alpay S., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ocak saat 13.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mahmut Özgün'ün arkasından yaklaşan bir kişi, omuz atıp, yankesicilik yöntemiyle cebindeki telefonu çaldı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, Özgün bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark etti. Özgün'nün şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 60'a yakın da suç kaydı bulunan Alpay S. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Alpay S., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Alpay S. ifadesinde, "Ben, olay günü evdeydim. Hiç dışarıya çıkmadım. Görüntüdeki kişi ben değilim, kim olduğunu da bilmiyorum" dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Alpay S. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.