Cep Telefonu Hırsızlığına Tutuklama

Cep Telefonu Hırsızlığına Tutuklama

Samsun’da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen kadın mahkemece tutuklandı.

Cep Telefonu Hırsızlığına Tutuklama

Samsun'da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen kadın mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaförde bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Ş.K. adlı kadın, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınarak Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. İfadesi alınan S.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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