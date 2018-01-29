Cep Telefonu Hırsızlığına Gözaltı

Samsun'da internet kafeden cep telefonu çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki bir internet kafede dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet kafede oyun oynayan bir çocuğun masanın üzerine bıraktığı cep telefonunu çaldığı iddia edilen 17 yaşındaki A.C.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.C.T. çaldığı telefonu polise teslim etti. Polisteki işlemleri tamamlanan A.C.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN