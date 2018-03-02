Cep Telefonu Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Samsun'da 2 ayrı iş yerinden cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinin Hançerli ve Çiftlik Mahallesi'nde 17 ve 28 Şubat tarihlerinde 2 ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen Ö.K.(18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Ö.K.'nin gasp suçundan hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hükümlünün firari suçundan da arandığı ortaya çıktı. Ö.K., Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN