Cep telefonu hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cep telefonu hırsızlığı kamerada

02.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:17
Cep telefonu hırsızlığı kamerada

BURSA'da, cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da, cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı, dün saat 14.00 sıralarında Gemlik ilçesindeki bir cep telefonu dükkanında yaşandı. Kasiyerin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada, dükkandaki 3 şüpheli, el çabukluğu ile çekmeceyi açarak, 3 cep telefonunu aldı. Şüphelilerin dükkandan ayrılmasının ardından, durumu fark ederek güvenlik kameralarını inceleyen kasiyer, olayı polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Süleyman Soylu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Eda Ece Zeki Müren Sezen Aksu Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kabine Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cep telefonu hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:18:01. #1.14#
title