Cep Telefonu Hırsızlığı İddiasına Gözaltı

Cep Telefonu Hırsızlığı İddiasına Gözaltı

Samsun’da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Cep Telefonu Hırsızlığı İddiasına Gözaltı

Samsun'da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir iddia bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu çaldığı iddia edilen O.Y., Tekkeköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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