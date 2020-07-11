Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında Zanlının cep telefonunu alması ve kaçması Zanlının motosiklet ile olay yerinden kaçması Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında GAZİANTEP (AA ) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan iki hırsızlık...

Zanlının cep telefonunu alması ve kaçması

Zanlının motosiklet ile olay yerinden kaçması Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA ) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan iki hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli Mahallesi'nde bir cep telefonu satışı yapan işletmeden iki cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler kimliğini belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlılardan birinin uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, şüphelilerden birinin müşteri gibi eline aldığı iki cep telefonunu incelemesi ve hızlı bir şekilde iş yerinden dışarı çıkarak motosikletle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA