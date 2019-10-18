Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kafeteryada gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kafeteryada gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Cemal Gülmez'in Acarlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda işlettiği kafeteryaya gelen bir kişi, kasanın yanındaki cep telefonunu alarak kaçtı.
Polis ekipleri, Gülmez'in şikayeti üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı, olay anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, zanlının kasayı bir süre gözlemlediği, kafeterya işletmecisinin dışarıda olmasından faydalanarak cep telefonunu aldığı ve uzaklaştığı görülüyor.