Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Ordu'da bir iş yerindeki telefon hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde cep telefonu satışı yapan iş yerine gelen zanlı, kendisini polis olarak tanıtarak cep telefonu almak istediğini söyledi.

İncelediği ürünlerden birini beğenen zanlı, iş yerindeki yoğunluktan faydalanarak bir cep telefonunu alıp dükkandan uzaklaştı.

Durumdan şüphelenen işletmeci, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Cep telefonunun çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.