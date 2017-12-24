Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir cep telefonu bayisinde yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 04.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzünü kapatan bir hırsız elindeki kaldırım taşıyla bir cep telefonu bayisinin camını kırarak içeri giriyor. Camı kırdıktan sonra içeri giren hırsız, 25 saniyede değeri 13 bin lira olduğu belirtilen 9 cep telefonunu alarak, olay yerinden uzaklaşıyor. Sabah saatlerinde iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.