Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamarasında

Şüpheli Ayhan B. suç üstü yakalandı.

Haber: Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA

Kadıköy'de kafelere müşteri gibi girip ve masaların üzerinde unutulmuş cep telefonlarını alıp kaçan bir şüpheli güvenlik kameraları tarafıdan saniye saniye görüntülendi. Bu tür şikayetlerin artması üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin Ayhan B. olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Ayhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kadıköy'de görülen Ayhan B. polisler tarafından takip edilmeye başlandı. Yine aynı yöntemle girdiği bir kafede telefon çalmak isteyen Ayhan B. polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Ayhan B. İskele Polis Merkezi'ne götürüldü.