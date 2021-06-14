Cep telefonu hırsızı yakalandı

Aydın'da iş yerlerine ürün alma bahanesi ile girip çalışanların cep telefonlarını çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Aydın'da iş yerlerine ürün alma bahanesi ile girip çalışanların cep telefonlarını çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da farklı zamanlarda iş yerlerinden ürün alma bahanesi ile çalışanların cep telefonları çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın A.U olduğu şahsın olayı gerçekleştirdiği gün il değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı aynı yöntemle birçok çevre ilde de hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahsı yakalama çalışmaları sırasında Aydın'da olduğu tespit edilerek, şahıs aynı yöntemle Hırsızlık yapmak için girdiği iş yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı