Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı
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Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki elektronik eşya satan mağazasında bayan müşterinin çantasından cep telefonunu çalan genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Cep Telefonu Hırsızı Yakalandı

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki elektronik eşya satan mağazasında bayan müşterinin çantasından cep telefonunu çalan genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan elektronik ürünler satan mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazada bulunan bir bayan müşterinin çantasından cep telefonu çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan 23 yaşındaki O.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanan O.G., çaldığı cep telefonu kendisinden ele geçip sahibine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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