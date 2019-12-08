Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı
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Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı yapan 1 şüpheli çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakalandı.

08.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:19
Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

'te cep telefonu hırsızlığı yapan 1 şüpheli çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İlçe devriye ekipleri ile Mahalle Bekçilerinin açıktan telefon hırsızlığı yapan şahsı, Alaybey mahallesinde çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakaladı.


Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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