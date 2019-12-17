: Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı

17.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:56

Kütahya'da bir mağazadan cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir GSM şirketinin bayisinde teşhir ürünleri arasındaki 5 bin liralık telefonun yerinde olmadığını gören çalışanlar güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışanlar, telefonun bir kişi tarafından çalındığını belirleyerek polise ihbarda bulundu.

Kayıtlardan yola çıkarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Murat O. olduğunu tespit etti.

Gaziantep'ten bir yakınını ziyaret etmek için Kütahya'ya geldiği anlaşılan şüpheli, Zafertepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, çaldığı telefonla yakalandı.

Gözaltına alınan Murat O, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezinde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlının, hırsızlık ve başka suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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