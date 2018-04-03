Kavgada Kurşun Cebindeki Telefona Saplanınca Hayatı Kurtuldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan kavgada kurşun cebindeki cep telefonuna isabet eden şahıs, olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde M.D.A. ve Ş.A.'ya borcu olan İ.K., A.B. ve V.Ö., icra gelince M.D.A. ve Ş.A. ile dükkanları önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahına sarılan İ.K., Ş.A'yı bacağından vurdu. Kurşun cebindeki cep telefonuna isabet eden Ş.A. hafif yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Cep telefonu sayesinde hayatı kurtulan Ş.A. hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşma sürüyor.