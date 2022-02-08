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Cep telefonu gaspına 7 yıl 4 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cep telefonu gaspına 7 yıl 4 ay hapis

Samsun'da bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla yargılanan genç mahkemece 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla yargılanan genç mahkemece 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Furkan A.'nın cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 22 yaşındaki S.G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan S.G. mahkemece gasp suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun, 3. Sayfa, Haber

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