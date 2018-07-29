Cep Telefonu Gaspı İddiasına Adli Kontrol

Samsun'da yolda araçlarına aldıkları kişiden birinin cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Yeni Mahalle Atatürk Bulvarında gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. (27), cep telefonunun gasp edildiğini ve gasp eden şahısların da araçla kaçtığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucu söz konusu cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen O.S. (26) ve C.O.'yu (26) yakalayarak gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırma sonucu E.A.'nın yanında arkadaşı Yasin B. ile birlikte O.S. ve C.O.'nun aracına otostop çekip bindikleri, araçta bulunanların Yasin B.'ye içki alması için 50 lira verdikleri ancak şahsın parayı alıp giderek geri dönmemesi üzerine araçta bulunan arkadaşı E.A.'nın cep telefonunu gasp ettikleri iddia edildi. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan O.S. ve C.O. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN