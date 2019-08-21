Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

BARTIN'da, cep telefonı gasbeden Hüseyin S. (27), polis tarafından yakalandı.

21.08.2019 16:05
Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

BARTIN'da, cep telefonı gasbeden Hüseyin S. (27), polis tarafından yakalandı.

Geçen hafta kent merkezinde bazı kişilerin cep telefonlarının gasbedilmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda gaspçınınn Hüseyin S. olduğu belirlendi. Hüseyin S., otomobilinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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