21.08.2019 16:03

Cep telefonu gaspçısı tutuklandı

Bartın'da, vatandaşların cep telefonlarını gasbeden Hüseyin S. (27) polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz hafta kent merkezinde bazı vatandaşların cep telefonlarının gasbedilmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda gaspçınınn Hüseyin S. olduğu belirlendi. Hüseyin S., otomobilinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Hüseyin S., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA