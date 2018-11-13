Cep Telefonu Gasbı İddiasına Tutuklama

Cep Telefonu Gasbı İddiasına Tutuklama

Samsun’da darp ettiği bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.

Cep Telefonu Gasbı İddiasına Tutuklama

Samsun'da darp ettiği bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen genç mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. adlı şahsın darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 25 yaşındaki Y.C.A., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.C.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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