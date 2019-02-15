Cep Telefonu Gasbettiği İleri Sürülen Çocuk Tutuklandı
Samsun'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen çocuk tutuklandı.
Samsun'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen çocuk tutuklandı.
İddiaya göre, 15 yaşındaki D.E, İlkadım ilçesi Anneler Parkı'nda 13 yaşındaki Irak uyruklu M.M'den para istedi.
D.E, para vermeyen çocuğun cep telefonunu gasbederek parktan kaçtı.
İhbar üzerinde çevrede çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, D.E'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA