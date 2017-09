Cep Telefonu Faydalı Bile Olabilirmiş!

Geçtiğimiz yıllar içerisinde cep telefonlarının sürekli kullanımının sağlığımız üzerindeki etkileri hakkında pek çok endişe dile getirilmişti. Son yıllarda bu korkular biraz azalmış olsa da, her geçen gün, uzun süreli araştırmaların sonuçları ortaya çıkıyor.



İLGİLİ HABER DNA'ya yazılan zararlı ile hack!



Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı yeni bir araştırmada 45.000'den fazla anne hamilelik öncesi, sırası ve sonrasında araştırmaya tabi tutuldu. Her anneye cep telefonu kullanımı soruldu ve araştırmanın devamında 3 ile beş yaş arasındaki çocukların sinir sistemi gelişimleri incelendi.



İLGİLİ HABER Erkekler de hamile kaldı!



Pek beklenmeyen bir şekilde sonuçlar oldukça iyiydi. Araştırmayı açıklayan makalenin ana yazarlarından Jan Alexander'in söylediğine göre, annelerin telefon kullanımlarının aslında pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermekteydi. Daha derin bakıldığında hamilelik sırasında cep telefonu kullanımı, 3 yaşındaki çocukların daha düşük dil ve motor yeteneğine sahip olma riskini azaltıyor gibi gözükmekteydi.



Araştırma sonuçlarına göre cep telefonu kullanan ailelerin çocukları, cep telefonu kullanmayan annelere göre %27 daha az cümle tamamlaması riski, %14 daha düşük eksik dil bilgisi ve 3 yaşında %31 daha düşük ortalama dil gecikmesi riskine sahip. Bunun yanı sıra, çocukların 3 yaşında daha düşük motor yeteneklerine sahip olma riski de %18 daha düşük olarak belirlendi.



Ancak Alexander, çocuk bekleyen annelerin yeni bir telefon almak için acele etmemeleri konusunda da uyarıda bulundu. Yaptığı açıklamaya göre her ne kadar önemli sosyo-demografik özelliklerin yanı sıra anne kişiliği ve psikolojik etmenleri göz önünde bulundurmuş olsalar da, bu pozitif etkinin göz önüne almadıkları etkenlerden kaynaklanıyor olma ihtimali oldukça yüksek.



Araştırmanın en önemli özelliği, hamile iken cep telefonu kullanımının çocuklara zarar verdiğine dair herhangi bir bulgu bulunmamış olması. Faydalı özellikler başka etmenlerle açıklanabilir olsa da, bulgulara göre en azından kötü bir etkinin bulunmadığı rahatlıkla söylenebilir...





















Türkiye'yi Piri ile Gezin



Cep telefonunuzu gerçek bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına aldık