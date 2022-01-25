Cep telefonu dükkanındaki kar maskeli soygun girişimi kamerada

ADANA'da kar maskeli Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18), bir cep telefonu dükkanında Abdülkadir el-Faris'i (26) tabancayla tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı.

ADANA'da kar maskeli Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18), bir cep telefonu dükkanında Abdülkadir el-Faris'i (26) tabancayla tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. El-Faris direnince rastgele ateş açıp kaçan şüphelilerden Sedat C. yakalandı. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde geçen yıl 28 Aralık'ta saat 21.00 sıralarında kar maskeli 2 kişi, Suriye uyruklu Abdülkadir el-Faris'in cep telefonu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris'i tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. El-Faris, şüpheliye engel olmak isterken arbede çıktı. Şüpheli, iş yerinde rastgele ateş açıp, yanındaki kişiyle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayram A.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.