CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI

VAN'da yankesicilik yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

VAN'da yankesicilik yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde iki ayrı yankesicilik olayına karışarak cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 25 farklı iş yeri kamerası ve mobese kameralarından yaklaşık 72 saatlik görüntü izledi. Kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 2 cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı