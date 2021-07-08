CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da yankesicilik yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

VAN'da yankesicilik yöntemiyle 2 kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde iki ayrı yankesicilik olayına karışarak cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 25 farklı iş yeri kamerası ve mobese kameralarından yaklaşık 72 saatlik görüntü izledi. Kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 2 cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI
CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI
CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI
CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CEP TELEFONU ÇALAN YANKESİCİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.07.2021 17:35:22. #1.13#

title