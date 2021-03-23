Cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
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Cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

23.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:07
Cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Gaziantep'te, bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'te, bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçesi Şıhlar Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda gaspçının İ.C olduğunu belirleyen ekipler şahsı kısa süre sonra gözaltına aldı. İ.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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