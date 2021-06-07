CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ, BEKÇİLERDEN KAÇAMADI
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CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ, BEKÇİLERDEN KAÇAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı-Hırsızın peşini bırakmayan bekçiler, yaklaşık bir kilometre koşarak şüpheliyi yakalamayı başardıHaber: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHAŞişli'de markette alışveriş yapan kadının telefonunu çalan hırsız, yaşanan kovalamaca sonucu...

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

-Hırsızın peşini bırakmayan bekçiler, yaklaşık bir kilometre koşarak şüpheliyi yakalamayı başardı

Haber: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de markette alışveriş yapan kadının telefonunu çalan hırsız, yaşanan kovalamaca sonucu bekçiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kurtuluş Caddesi üzerinde Perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette alış veriş yapan kadının yanına yanaşan şüpheli, bir anda kadının çantasındaki cep telefonunu alarak marketin dışına çıktı. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden kadın "Hırsız var, telefonumu çaldılar, koşun yakalayın" diye bağırmaya başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle bekçileri adamın peşinden koşmaya başladı. Kadının telefonu çalan şüpheli, bekçilerin arkasından koştuğunu görünce telefonu yere atarak kaçtı. Hırsızın peşini bırakmayan bekçiler, yaklaşık bir kilometre koşarak şüpheliyi İnönü Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheli D.B'nin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Telefon sahibine teslim edildikten sonra, şüpheli de Feriköy Polis Merkezine götürüldü. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, alışveriş yapan kadının yanına yanaşan şüpheli, bir anda kadının çantasındaki cep telefonu alarak uzaklaşıyor. Telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelinin peşinden koşuyor.

CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ, BEKÇİLERDEN KAÇAMADI
CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ, BEKÇİLERDEN KAÇAMADI
CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ, BEKÇİLERDEN KAÇAMADI
CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ, BEKÇİLERDEN KAÇAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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