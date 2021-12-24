Cep telefonu bataryası elinde patladı

RİZE'de bir bayide cep telefonunun değiştirilen arızalı bataryası müşterinin elinde patladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte bir cep telefonu bayisine gelen kişi batarya arızası olan telefonu tamire verdi. Bataryası değiştirilen telefonun sahibi eski bataryayı geri istedi. Müşterinin eline aldığı batarya aniden patlayarak alev aldı. Yere atılan batarya iş yeri sahibi tarafından tekmeyle iş yerinin dışına itildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.