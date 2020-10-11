Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

11.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:01

Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı.

Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı.

Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken iş yeri sahibi hafif yaralandı. Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yeri sahibinin bir cep telefonu tamiri yaptığı sırada bataryanın bir anda patladığı ve yangın çıktığı görülüyor. Daha sonra iş yeri sahibi çıkan yangına ayağı ile müdahale ederek alevleri söndürüyor.

-İHA-

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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