Cep Telefonu Abonelerine Ücretsiz İnternet Verilecek! Bakan Açıkladı
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Adil Karaismailoğlu, Teknoloji, Haber

Cep Telefonu Abonelerine Ücretsiz İnternet Verilecek! Bakan Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığını söyledi ve ücretsiz internet verileceğini

24.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:27
Cep Telefonu Abonelerine Ücretsiz İnternet Verilecek! Bakan Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığını söyledi ve ücretsiz internet verileceğini açıkladı. İşte tüm detaylar.

Ramazanda Ücretsiz İnternet Verilecek!

Bakan Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleri ile videokonferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi ve alınan tedbirleri duyurdu. Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin ramazan ayında internet kullanan abonelerine 1GB interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı.

Adil Karaismailoğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla tüm operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine vatandaşımızın her birine ramazan ayında 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacak."

Bakan Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını açıkladı.

Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan böyle bir desteğe de imza attı. Hatta konuşma süresi olarak da eksta destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Ben operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Tamindir

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