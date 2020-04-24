Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi
Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1'er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak.
24.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:39
Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1'er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com