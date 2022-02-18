Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazımla dolandırıcılığa 8 gözaltı daha

ANKARA (İHA) - Ağına düşürdükleri kişilerin cep telefonuna link gönderip uzaktan zararlı yazılım yükleyen ve bu yöntemle banka hesaplarına erişerek dolandırıcılık yapan 13 kişinin ardından Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonla 8 kişi daha yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tuzağa düşürdükleri kişilerin cep telefonlarına internet linki göndererek uzaktan zararlı yazılım yükleyip, mobil bankacılık dolandırıcılığı yapan 21 kişiyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Antalya, Konya ve Kocaeli illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla ele geçirilen paraların aktarıldığı banka hesabı sahipleri M.K., İ.D., İ.K., E.C.A., M.Ç., Y.Ö.T., O.Z., E.G., FP, S.K., A.A., T.T., F.Ş. isimli 13 şüpheliyi 17 Aralık 2021 tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan S.K., E.C.A., M.Ç., M.K. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayla ilgisi olan E.C.'nin de daha önce tutuklandığı için cezaevinde olduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde banka hesaplarına komisyon karşılığında para yatırıldığını itiraf ettikleri öğrenildi. Para transferini gerçekleştiren kişilerin de peşine düşen polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 15 Şubat'ta A.D., R.K., M.K, E.O., İ.O., K.B., M.B. ve G.Ş. isimli 8 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANKARA