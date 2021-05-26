Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşaltan şüpheli yakalandı
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Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşaltan şüpheli yakalandı

Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşaltan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj ve mail yoluyla link gönderip akıllı telefonlarına giriş yaparak, bankaların uygulamasından para çektiği belirlenen dolandırıcılık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj ve mail yoluyla link gönderip akıllı telefonlarına giriş yaparak, bankaların uygulamasından para çektiği belirlenen dolandırıcılık şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 7 ilde 10 kişinin 34 bin 540 lirasını dolandırdığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Ş. (37) isimli mağdurun cep telefonuna SMS olarak bir link geldiğini, bu linke tıkladıktan sonra telefonunun kontrolünü kaybettiğini, olaydan şüphelenip müşterisi olduğu bankayla görüştüğünde hesabından bilgisi dışında QR kod kullanılarak 3 bin 650 TL para çekildiğini öğrendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalar ve takip sonucu, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin İzmir'de yaşayan N.K. (34) olduğu belirlendi. Soruşturmayı genişletilen ekipler, aynı şüphelinin 6 farklı ilde 10 kişinin daha aynı yöntemle hesaplarına eriştiğini ve toplamda 34 bin 540 TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

N.K.'nın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada 5 cep telefonu, 2 laptop, 1 hafıza kartı, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşaltan şüpheli yakalandı
Cep telefonlarına gönderdiği linkle banka hesaplarını boşaltan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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