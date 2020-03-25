Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor - Haber
Bandırma, Türkiye, Yerel

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor -Cep telefonlarını salgını önlemek için temizleyin Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işletme sahibi Bülent Kaplan, Türkiye'de görülen korona virüse karşı gündelik hayatta sıkça kullanılan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların düzenli...

25.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:57
Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

-Cep telefonlarını salgını önlemek için temizleyin

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işletme sahibi Bülent Kaplan, Türkiye'de görülen korona virüse karşı gündelik hayatta sıkça kullanılan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların düzenli olarak temizlenmesi uyarısında bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip korona virüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarken uzmanlar da günlük hayatta insanları yapmaları gerekenler konusunda uyarıyor, herkesi başta el temizliği olmak üzere hijyen kurallarına uymaya çağırıyor. Aynı zamanda da günlük yaşamda en fazla temas halinde bulunduğumuz akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz geliyor. Korona virüsü tehdidine karşın uzun yıllardır mobil cihaz servisi işletme sahibi Bülent Kaplan "Korona virüs tehdidine karşı telefon ve tabletlerimizi evlerde profesyonel anlamda temizlememiz çok zor. Temizlik için çok hassas cihazlar örneğin mikroskop, tek kullanımlık sentetik bezler gerekiyor. Evde temizliği nasıl yapabiliriz dersek eğer alkolü fazla içeren kolonyalı mendillerimizle yapabiliriz. Islak veya sabunlu bir bezle yapmayalım çünkü cihazın kulaklığına, ses açma-kapama tuşuna, şarj yerine zarar verebilir. Daha çok alkol içeren bezlerle yaparsak daha tedbirli olur. Mümkünse telefonlarımızı elden ele gezdirmeyelim. Çocuklarımız ağladıklarında susması için veriyoruz. Bu sure zarfında yapmayalım. Kendi tedbirimizi alalım. Bu aralar telefonlarımızı maksimum değil de minimum kullanmamız gerekiyor. Her şeyden önce sağlığımız önemlidir. Uzmanlarımızın dediği gibi günde 300 kez bakıyoruz bu sayıyı minimum değerlere düşürmemiz gerekiyor. Son olarak devletimiz gerekli tedbirleri alıyor ama bizlerde kendi tedbirimizi almamız gerekiyor. Telefonlarımızı az kullanalım, mümkün mertebe evimizde kalalım" dedi.

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz Haber
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi Haber
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama Haber
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak Haber
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan James Bond Seda Akgül Fahrettin Koca
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:36:53. #1.15#
title